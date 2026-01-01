29 квітня на Волині: гортаючи календар

Сьогодні відзначає день народження голова Зимнівської об'єднаної громади (Володимир-Волинський район) В'ячеслав Католик (на фото).

Вітаємо його та бажаємо міцного здоров’я, довголіття й невичерпної наснаги для праці.

Іменинники 29 квітня – Артем, Василь, Іван. Зичимо їм любові й радості від життя.

29 квітня в Україні святкують Всеукраїнський день футболу. Неофіційне свято, дата якого була обрана на честь того, що національна збірна України з футболу провела свій дебютний матч.

Також 29 квітня Міжнародний день танцю. Ця подія була створена на честь дня народження Жана-Жоржа Новера, якого вважають засновником сучасного балету. Ініціатором став Танцювальний комітет Міжнародного театрального інституту (ITI), головний партнер виконавського мистецтва ЮНЕСКО, 1982 року.

А ще 29 квітня Всесвітній день бажань. Є особливим днем, коли увага зосереджується на здійсненні мрій дітей, які страждають на важкі захворювання. Історія цього свята почалася 1980 року з бажання чотирирічного хлопчика Крістофера Джеймса Грейчуса, який мріяв стати поліцейським. Його мрію здійснили, і це подія стала натхненням для створення благодійного фонду Make-A-Wish.

