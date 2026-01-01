РФ планує розширення мобілізації та нові наступи, - Зеленський





Про це повідомляє Володимира Зеленського.



Глава держави за результатами доповіді керівника ГУР Олега Іващенка наголосив, що навіть самі росіяни визнають неспроможність виконати завдання свого політичного керівництва.



"Сили оборони України забезпечують знищення наступального потенціалу російської армії, причому показник безповоротних втрат окупантів уже близько 60% від загальних втрат", - зазначив Зеленський.



Він додав, що політичне керівництво країни-агресорки, попри захмарні втрати, планує подальші наступи та готується розширити мобілізацію у РФ.



"Відповідно, завданням України є подальше збільшення відсотка безповоротних втрат окупанта, ущільнення лінії застосування дронів на передовій та масштабування наших далекобійних санкцій проти російського виробництва зброї і нафтової галузі", - наголосив президент.

Попри захмарні втрати на фронті, Росія готує розширення мобілізації та нові наступальні операції.

