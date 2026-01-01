На Волині впроваджують інноваційний застосунок для маршруток: що це та коли запрацює





Про це повідомив т.в.о голови Волинської ОДА Роман Романюк під час пресконференції у вівторок, 28 квітня, передає



«Ми зараз активно працюємо над впровадженням системи GPS-відстеження руху внутрішньообласних пасажирських перевезень. Це дасть змогу людям орієнтуватися, де і коли їде автобус. Така система вже реалізована в Луцьку, і її буде впроваджено в усій області. Ми вже на фінішній прямій реалізації цього проєкту. Ще раніше був напрацьований програмний продукт, який зараз потребує певного тестування та впровадження. Це буде щось нове, але дуже необхідне для волинян», – зазначив очільник обласної адміністрації.



У відповіді на запитання журналістів сайту «Конкурент» Роман Романюк зазначив, що цей застосунок розробляється спільно з перевізниками області, а також додав, що про конкретні терміни появи такої інновації повідомлять як тільки новопризначений очільник управління транспорту ОДА повноцінно освоїться на посаді.

