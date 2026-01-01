Весняні ціни шокують: скільки коштують овочі на ринках Луцька. ФОТО





Журналісти



Традиційні овочі, такі як морква, цибуля та червоний буряк, залишаються найбільш доступними для покупців — їхня ціна коливається в межах 15–25 гривень за кілограм. Проте за молодий червоний буряк, привезений з-за кордону, доведеться заплатити значно більше — близько 140 гривень за кілограм. Білокачана капуста від 10 до 30 гривень залежно від сорту та походження.



Нагадаємо, що на ринку вже з’явилася молода картопля, а вибір свіжих весняних овочів поступово розширюється.



На ринку редиску продають по 9–10 гривень за 100 грам, а огірки можна придбати за ціною від 60 до 80 гривень за кілограм. У продажу також з’явилися баклажани, вартість яких становить 180 гривень за кілограм.



Найдорожчими в овочевому сегменті залишаються помідори, нині за них лучанам доведеться віддати від 150 до 250 гривень залежно від виду та якості плодів.





На ринках Луцька нині великий вибір овочів, проте ціни суттєво різняться. Поки старі запаси продають за копійки, свіжий привоз та імпорт залишаються дорогими. Вартість продуктів сьогодні залежить від того, звідки їх привезли та чи це вже молодий урожай. Журналісти ВСН відвідали Завокзальний ринок, поспілкувалися з продавцями та дізналися, скільки коштують овочі.

