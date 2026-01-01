Коли у Луцьку розпочнеться купальний сезон: названо дату

Купальний сезон у Луцькій громаді стартує на початку літа. Для безпеки відпочивальників на водоймах працюватимуть рятувальники.

Сезон офіційно стартує 1 червня і триватиме до 31 серпня, повідомляють у Луцькій міськраді.

Відпочинок на воді організують у визначених місцях: на річці Стир поблизу центрального парку та на водоймах у Теремно.

Щоб забезпечити безпеку людей, у міськраді оголосили набір плавців-рятувальників. Долучитися можуть люди віком від 18 до 60 років, які вміють плавати та мають задовільний стан здоров’я.

Відібрані кандидати проходитимуть навчання в аварійно-рятувальному загоні спеціального призначення ГУ ДСНС України у Волинській області. Після цього вони отримають відповідні посвідчення.

Додаткову інформацію щодо вакансій можна отримати у відділі з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Луцької міської ради за телефоном: +38 033 27 20 087.

