Коли у Луцьку розпочнеться купальний сезон: названо дату
Сьогодні, 18:00
Купальний сезон у Луцькій громаді стартує на початку літа. Для безпеки відпочивальників на водоймах працюватимуть рятувальники.
Сезон офіційно стартує 1 червня і триватиме до 31 серпня, повідомляють у Луцькій міськраді.
Відпочинок на воді організують у визначених місцях: на річці Стир поблизу центрального парку та на водоймах у Теремно.
Щоб забезпечити безпеку людей, у міськраді оголосили набір плавців-рятувальників. Долучитися можуть люди віком від 18 до 60 років, які вміють плавати та мають задовільний стан здоров’я.
Відібрані кандидати проходитимуть навчання в аварійно-рятувальному загоні спеціального призначення ГУ ДСНС України у Волинській області. Після цього вони отримають відповідні посвідчення.
Додаткову інформацію щодо вакансій можна отримати у відділі з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Луцької міської ради за телефоном: +38 033 27 20 087.
Вибір редактора
Останні новини
Коли у Луцьку розпочнеться купальний сезон: названо дату
Сьогодні, 18:00
Після скандалу з 14 ОМБр: в Міноборони визнали проблеми з постачанням продуктів до кількох бригад
Сьогодні, 17:12
ВАКС стягнув у дохід держави активи екснардепа Царьова
Сьогодні, 16:47