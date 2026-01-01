Огляд вистав: що покажуть у Волинському драмтеатрі 30 квітня – 3 травня





Людська доля, любовний трикутник, боротьба між почуттями та нормами моралі – ось що чекає поціновувачів театрального мистецтва цього тижня.



Пропонуємо огляд вистав, які відбудуться у драмтеатрі з 30 квітня до 3 травня.



Прем’єра! Багатошарова театральна історія, де класична драматургія поєднується з сучасною сценічною мовою.



У четвер, 30 квітня, о 18:00 – ретроспектива на згадку майбутнім поколінням на дві дії «Леся» Марка Кропивницького. Основна сцена. Режисер-постановник – заслужений артист України Олександр Самусенко. Тривалість – 2 години 25 хвилин (антракт – 15-20 хвилин).



У центрі історії — молода дівчина Леся, яка усвідомлює моральну несправедливість навколо й бореться за власну правду, чесність та внутрішню свободу. Музика, світло й пластика акторів формують цілісний емоційний простір, де переплітаються реальне й уявне, минуле й сьогодення. На сцені співіснують побутовий світ і потойбіччя, а кожна деталь підкреслює теми честі, вибору та сили людини, відкриваючи класику по-новому для сучасного глядача.



Квитки на вистави можна купити у касі та адміністраторів, а також на



Історія про кохання, пристрасті та наслідки власних рішень.



У суботу, 2 травня, о 18:00 – драма «Не шукайте ЩАСТЯ, бо я його украв» за п'єсою Івана Франка «Украдене щастя». Камерна сцена. Режисерка-постановниця – Ольга Оноприюк. Тривалість – 1 година 15 хвилин (без антракту).



Постановка досліджує складні людські стосунки та моральні вибори. Через напружені конфлікти та глибокі емоції сцена розкриває трагедію втрати та прагнення до щастя. Кожен показ – нагадування про ціну бажань і силу наслідків, що залишають слід у серці глядача.



Фантазійна вистава за мотивами знаменитої історії!



У неділю, 3 травня, о 12:00 – музична казка-фентезі на дві дії «Аліса. Повернення в Дивокрай» Дарини Гребенко за мотивами творів Льюїса Керрола. Основна сцена. Режисерка-постановниця – заслужена артистка України Світлана Органіста. Тривалість – 1 година 50 хвилин (антракт – 15-20 хвилин).



Разом із допитливою Алісою глядачі вирушать у подорож до химерного Дивокраю – світу, де все живе за власними правилами, а дивні персонажі ставлять ще дивніші запитання. На цьому шляху на неї чекають несподівані зустрічі, загадки й пригоди. Яскрава театральна історія про силу уяви, сміливість і віру в диво.



У театрі нагадують: щонеділі після казки відбувається розіграш 4 сертифікатів для двох глядачів на перегляд вистав, а також суперприз від постійного партнера театру – українського виробника іграшок, компанії «Тигрес».



Весела музична вистава за мотивами класичної української п’єси!



У неділю, 3 травня, о 17:00 – комедія на дві дії «Сватання на Гончарівці» Григорія Квітки-Основ’яненка, музика Кирила Стеценка. Основна сцена. Режисер-постановник – Микола Яремків. Тривалість – 1 година 40 хвилин (антракт – 15-20 хвилин).



У центрі історії – кохання простої дівчини Уляни та бідного, але щирого Олексія, якому доводиться доводити своє право на щастя. Та на заваді стають родинні плани й хитрі свати, що прагнуть видати дівчину за заможнішого жениха. Колоритні персонажі, народний гумор, пісні й жваві сценічні ситуації створюють яскраву атмосферу української класичної комедії.



Стежити за репертуаром Волинського академічного обласного українського музично-драматичного театр імені Тараса Шевченка можна також у соцмережах:

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію