Нові правила запису до лікарів з 20 травня 2026 року: що потрібно знати пацієнтам

З 20 травня 2026 року всі медичні інформаційні системи працюватимуть за принципом «один акаунт — одна людина».Про це повідомляють на сторінці Дитячої поліклініки у Facebook.Як зазначається, доступ до систем буде прив’язаний до конкретного медичного працівника, а спільні логіни більше не використовуватимуться.Через це змінюється і порядок оформлення направлень: для консультацій у вузьких спеціалістів або планових обстежень. Оформити направлення телефоном під час прийому лікаря вже не буде можливості.Також пацієнтам пояснюють: якщо людина вже перебуває під кабінетом спеціаліста без направлення, отримати його «на місці» дистанційно не вдасться.Медики закликають планувати візити заздалегідь та завчасно проходити медогляди. Діти, які йдуть у 1 клас, можуть уже проходити огляд, а школярі та вихованці садочків — раз на рік. Медична довідка чинна 1 рік (наприклад, з 30.04.2026 до 30.04.2027).У закладі просять уникати черг у серпні та враховувати літні відпустки медперсоналу.