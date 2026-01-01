На Чернігівщині семикласник самотужки знешкодив російський дрон, щоб урятувати менших братів і сестер

12-річний Анатолій Прохоренко із Чернігівщини самотужки знешкодив російський FPV-дрон, який летів на його менших братів і сестер. Він порвав оптоволокно і врятував інших дітей.

Про це історію хлопчика розповіло «Суспільне Чернігів», пише Громадське.

Семикласник Анатолій живе в місті Семенівка, що розташоване поблизу російського кордону на Чернігівщині. 18 квітня під час прогулянки він побачив, як російський безпілотник летить у бік, де грались його менші брати й сестри.

Як знешкоджувати дрони — хлопця навчили знайомі військові. Він розповів, що коли вони разом пиляли дерева, то знайшли на одному з них оптоволокно від дрона. Військовий сказав Анатолію тоді: «У рідкісному випадку рви».

«Дрон просто летів, а потім почав повертати. Тільки присів, дивлюсь — він <дрон> наверх. Кажу: “Все, 15 секунд, і рву!”. Я рву й бачу, що він пішов розганятись уверх, тому що втрачає керування й починає падати. Ми вже приготувались, що зараз вибухне, але дрон упав від нас метрів за 100–150 у кущі», — розповів хлопець.

Анатолій робив таке вперше і йому було страшно, але, за його словами, тоді спрацював інстинкт, бо могли постраждати інші діти.

«Я вже майже нічого не боюсь. Так, страх “шахеда” ще є. Але поживши в Семенівці, коли воно літало над головою, то не страшно», — сказав Анатолій.

У центрі підготовки операторів БпЛА «Крук» стверджують, що хлопчикові пощастило, бо «зазвичай FPV-дрон не летить сам», а в парі з іншим. Анатолій міг постраждати й стати «пріоритетною ціллю» росіян.

Як розповів батько хлопчика Володимир, зараз вони з родиною переїхали жити до Чернігова через безпекову ситуацію. Загалом у сім’ї п’ятеро дітей.

Школяр зізнався, що мріє про закінчення війни. Тепер Анатолій хоче стати військовим і працювати з дронами.

