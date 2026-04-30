Не більше 2 місяців «на нулі»: Сирський підписав наказ про ротацію

Головнокомандувач Збройних сил Олександр Сирський підписав наказ щодо обов'язкової ротації військовослужбовців, які виконують завдання на передньому краї.

Про це пише Українська правда.

"З метою збереження життя і здоров'я військовослужбовців, які виконують завдання як на лінії бойового зіткнення, так і в глибині оборони, підписав наказ щодо обов'язкової ротації військовослужбовців, які виконують завдання на передньому краї", - йдеться в повідомленні.

Головнокомандувач зазначив, що командири повинні забезпечити умови для перебування військовослужбовців на позиціях до 2 місяців із подальшою обов'язковою заміною (ротацією), яка має бути проведена у строк не пізніше одного місяця. Ротації наших воїнів повинні плануватися завчасно, з урахуванням обстановки, характеру бойових дій та наявних сил і засобів.

Також наказом визначено обов'язкові вимоги: проходження медичного огляду та надання часу на відпочинок військовослужбовцям, які завершили виконання бойових завдань; своєчасне забезпечення (поповнення запасів) боєприпасами та продовольством військовослужбовців, які виконують бойові (спеціальні) завдання на позиціях.

"Дотримання вимог наказу перебуватиме під жорстким контролем. За порушення — невідворотна відповідальність відповідно до чинного законодавства та статутів ЗС України", - попередив Сирський.

