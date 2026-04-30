Не більше 2 місяців «на нулі»: Сирський підписав наказ про ротацію

Олександр Сирський підписав наказ щодо обов'язкової ротації військовослужбовців, які виконують завдання на передньому краї.



Про це пише



"З метою збереження життя і здоров'я військовослужбовців, які виконують завдання як на лінії бойового зіткнення, так і в глибині оборони, підписав наказ щодо обов'язкової ротації військовослужбовців, які виконують завдання на передньому краї", - йдеться в повідомленні.



Головнокомандувач зазначив, що командири повинні забезпечити умови для перебування військовослужбовців на позиціях до 2 місяців із подальшою обов'язковою заміною (ротацією), яка має бути проведена у строк не пізніше одного місяця. Ротації наших воїнів повинні плануватися завчасно, з урахуванням обстановки, характеру бойових дій та наявних сил і засобів.



Також наказом визначено обов'язкові вимоги: проходження медичного огляду та надання часу на відпочинок військовослужбовцям, які завершили виконання бойових завдань; своєчасне забезпечення (поповнення запасів) боєприпасами та продовольством військовослужбовців, які виконують бойові (спеціальні) завдання на позиціях.



"Дотримання вимог наказу перебуватиме під жорстким контролем. За порушення — невідворотна відповідальність відповідно до чинного законодавства та статутів ЗС України", - попередив Сирський.

