Українські моряки уразили катери РФ, які охороняли Керченський міст. ВІДЕО

Українські моряки уразили катери РФ, які охороняли Керченський міст. ВІДЕО
Українські військові в ніч проти 30 квітня уразили корабельно-катерний склад рф у районі Керченської протоки.

Про це повідомили у ВМС ЗСУ, пише Громадське.

За даними військових, унаслідок удару були уражені патрульний сторожовий катер ФСБ рф «Соболь» та протидиверсійний катер «Грачонок».

Ці катери називають «ключовими одиницями» Берегової охорони Прикордонної служби ФСБ та ВМФ рф, які використовуються для охорони Керченського мосту та боротьби з диверсантами.

«Унаслідок удару противник зазнав безповоротних та санітарних втрат», — повідомили у ВМС, маючи на увазі вбитих та поранених окупантів.

Зазначимо, під час війни Керченський (Кримський) міст став важливою логістичною ниткою для російських військ: саме через нього окупанти перекидали підкріплення своїй армії, зокрема на півдні. Цей міст також є символом «постійності» російської присутності на окупованих землях.

