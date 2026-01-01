Небезпечний тренд: на Волині діти принижували вчителів на відео у соцмережах





Після виявлення таких роликів із учнями провели роз’яснювальні бесіди, а сам контент зник у той же день, розповіла у коментарі Тетяна Митчик.



Після інциденту педагоги ліцею оприлюднили звернення до учнів і батьків. У ньому наголосили, що поширення відео з приниженням учителів є неприйнятним і може мати наслідки.



"Кожен такий ролик — це не просто "жарт", а вчинок, за який доведеться нести відповідальність — і моральну, і юридичну", — йдеться у дописі.



У зверненні також закликали батьків звернути увагу на активність дітей у соцмережах та пояснювати їм важливість поваги до інших.



Зі слів директорки навчального закладу, відео були короткими та містили кілька фотографій із сайту ліцею.



"За цим йде відповідальність. Провели бесіди з учнями, написали відповідно звернення — і воно відразу зникло після проведеної бесіди. У соцмереж є плюси і мінуси, і треба вчити дітей медіаграмотності однозначно", — каже директорка.



Вона додає, що діти швидко підхоплюють тренди із соцмереж, тому важливо формувати в них критичне мислення та навички медіаграмотності.



Відповідальність за поширення відео про вчителів



У коментарі Суспільному речниця Нацполіції Волині Ольга Бузулук повідомила, що звернення щодо подібних випадків до правоохоронців надходили, однак точну їх кількість наразі не озвучують. Від Камінь-Каширського ліцею № 1 звернень до поліції не було, сказала речниця.



Подібні образливі ролиики про вчителів правоохоронці розцінюють як кібербулінг. За це передбачена адміністративна відповідальність: якщо дитині немає 14 років — відповідальність несуть батьки (частина 1 статті 184 КУпАП), для підлітків віком від 16 до 18 років — за статтею 173-4 КУпАП.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!

