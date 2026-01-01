Волинські бігунки завоювали золото і срібло на чемпіонаті України
Сьогодні, 08:25
Волинянки Дарина Черевко та Надія Хмілевська розділили перші місця на чемпіонаті України з бігу на 10 кілометрів серед молоді U-23. На чемпіонаті України з легкої атлетики у Луцьку волинянки здобули золото і срібло у фіналі бігу на 10 000 метрів серед молоді U23.
Медальну скарбницю краю атлетки поповнили в неділю, 26 квітня, - повідомляє Спорт на Районі.
Чемпіонкою України стала Дарина Черевко з Любешівської ДЮСШ – 40:11.45, особистий рекорд.
Срібло здобула Надія Хмілевська з Рожищенської ДЮСШ – 40:16.61, теж особистий рекорд.
Медальну скарбницю краю атлетки поповнили в неділю, 26 квітня, - повідомляє Спорт на Районі.
Чемпіонкою України стала Дарина Черевко з Любешівської ДЮСШ – 40:11.45, особистий рекорд.
Срібло здобула Надія Хмілевська з Рожищенської ДЮСШ – 40:16.61, теж особистий рекорд.
