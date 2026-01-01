Волинські бігунки завоювали золото і срібло на чемпіонаті України

Дарина Черевко та Надія Хмілевська розділили перші місця на чемпіонаті України з бігу на 10 кілометрів серед молоді U-23. На чемпіонаті України з легкої атлетики у Луцьку волинянки здобули золото і срібло у фіналі бігу на 10 000 метрів серед молоді U23.



Медальну скарбницю краю атлетки поповнили в неділю, 26 квітня, - повідомляє



Чемпіонкою України стала Дарина Черевко з Любешівської ДЮСШ – 40:11.45, особистий рекорд.



Срібло здобула Надія Хмілевська з Рожищенської ДЮСШ – 40:16.61, теж особистий рекорд.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Волинянкитарозділили перші місця на чемпіонаті України з бігу на 10 кілометрів серед молоді U-23. На чемпіонаті України з легкої атлетики у Луцьку волинянки здобули золото і срібло у фіналі бігу на 10 000 метрів серед молоді U23.Медальну скарбницю краю атлетки поповнили в неділю, 26 квітня, - повідомляє Спорт на Районі Чемпіонкою України сталаз Любешівської ДЮСШ – 40:11.45, особистий рекорд.Срібло здобулаз Рожищенської ДЮСШ – 40:16.61, теж особистий рекорд.

