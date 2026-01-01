Вночі Росія влучила балістичною ракетою та 32 ударними дронами

У ніч на 30 квітня російська армія атакувала Україну ракетою «Іскандер-М» та 206 безпілотниками. Зафіксували влучання ракети та 32 дронів.Як розповіли у Повітряних силах, із 18:00 29 квітня росіяни застосували балістичну ракету Іскандер-М із Ростовської обл, що у Росії, 206 ударних БпЛА типу Shahed (в т.ч. реактивні), Гербера, Італмас та безпілотники інших типів. Дрони летіли із напрямків: Курськ, Брянськ, Шаталово, Орел, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ, що у РФ, ТОТ Гвардійське – ТОТ АР Крим.Понад 140 із запущених БпЛА – "шахеди".Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.За попередніми даними, станом на 08:00 протиповітряна оборона збила та подавила 172 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дронів інших типів на півночі, півдні, заході та сході країни.Зафіксовано влучання балістичної ракети та 32 ударних БпЛА на 22 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 9 локаціях.Росіяни вночі масовано атакували Одесу. Відомо про понад 15 постраждалих людей.