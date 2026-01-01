Трамп розповів, про що говорив із путіним по телефону

Дональд Трамп поділився деталями своєї розмови з очільником Кремля владіміром путіним.



Про це він сказав під час спілкування із журналістами в Овальному кабінеті. За словами президента США, розмова була "дуже доброю", - пише



Він висловив впевненість, що закінчення російсько-української війни настане "відносно швидко", а також додав, що запропонував власнику Кремля "коротке припинення вогню".



"Я запропонував коротке припинення вогню, і я думаю, він може це зробити", – заявив Трамп.



Путін під час телефонної розмови запропонував йому допомогу у війні з Іраном, зокрема щодо збагаченого урану.



"Він хотів би допомогти. Я сказав: перш ніж ти мені допоможеш, я хочу, щоб ти закінчив свою війну.



Він сказав мені, що хотів би долучитися до збагачення (урану, – ред.). Він може допомогти нам його одержати", – додав американський президент.



Раніше в Кремлі заявили, що Путін провів телефонну розмову з президентом США Дональдом Трампом і нібито "висловив готовність" оголосити так зване "перемир’я" на 9 травня.



Також Путін під час телефонної розмови жалівся Трампу на "атаки України по цивільних об’єктах" в Росії.



Додамо, Путін спершу взагалі не зважав на удари по Туапсе напередодні раптом заявив, що удари по тамтешніх енергетичних об'єктах "можуть призвести до екологічної катастрофи".

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!

