Кабмін подовжив кешбек на пальне, але зі змінами
Сьогодні, 03:41
Кабінет міністрів подовжив дію програми кешбеку на пальне до 31 травня 2026 року через збереження високих цін та активне використання програми українцями.
Про це повідомили у Мінцифри і Мінекономіки, - пише ТСН.
Від 1 травня запрацюють нові правила нарахування кешбеку на АЗС. Максимальна сума повернення становитиме 500 гривень на місяць.
В уряді переконані, що такий формат покриє потреби більшості водіїв і дозволить державі підтримати максимальну кількість українців.
Програма має компенсаційний характер і допомагає частково зменшити витрати людей на пальне. Залежно від типу пального, економія становить орієнтовно від 2 до 13 грн на літрі:
15% — на дизель;
10% — на бензин;
5% — на автогаз.
До програми вже приєдналися 219 операторів автозаправних станцій. Зазначається, що нарахування вже отримали понад 2 мільйони українців.
Нагадаємо, у відповідь на зростання ціна на АЗС, Кабінет міністрів запустив «кешбек на пальне». В уряді вважають, що він забезпечить підтримку тим, хто найбільше потребує фінансової допомоги через зростання цін на паливо.
У квітні максимальний кешбек на пальне становить до 1000 грн на людину на місяць.
