Кабмін подовжив кешбек на пальне, але зі змінами

Кабінет міністрів подовжив дію програми кешбеку на пальне до 31 травня 2026 року через збереження високих цін та активне використання програми українцями.

Про це повідомили у Мінцифри і Мінекономіки, - пише ТСН.

Від 1 травня запрацюють нові правила нарахування кешбеку на АЗС. Максимальна сума повернення становитиме 500 гривень на місяць.

В уряді переконані, що такий формат покриє потреби більшості водіїв і дозволить державі підтримати максимальну кількість українців.

Програма має компенсаційний характер і допомагає частково зменшити витрати людей на пальне. Залежно від типу пального, економія становить орієнтовно від 2 до 13 грн на літрі:

15% — на дизель;

10% — на бензин;

5% — на автогаз.

До програми вже приєдналися 219 операторів автозаправних станцій. Зазначається, що нарахування вже отримали понад 2 мільйони українців.

Нагадаємо, у відповідь на зростання ціна на АЗС, Кабінет міністрів запустив «кешбек на пальне». В уряді вважають, що він забезпечить підтримку тим, хто найбільше потребує фінансової допомоги через зростання цін на паливо.

У квітні максимальний кешбек на пальне становить до 1000 грн на людину на місяць.

Вибір редактора
Керівника волинського офісу водних ресурсів Євлікова, який привласнював премії працівників, звільнили
Понад 900 тисяч за 3,5 місяця: що задекларував керівник Волинської прокуратури
130м² за державний кошт: колишній заступник голови Волинської ОВА став власником квартири у Струмівці
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Кабмін подовжив кешбек на пальне, але зі змінами
Сьогодні, 03:41
На Волині зросла популяція оленя благородного. ВІДЕО
Сьогодні, 01:15
30 квітня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Батько не дочекався звістки: підтвердили загибель воїна з Волині Олександра Мазеіна
29 квітня, 23:12
На війні загинули троє жителів Луцької громади
29 квітня, 22:34
Медіа
відео
1/8