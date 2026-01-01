На Волині зросла популяція оленя благородного. ВІДЕО
Сьогодні, 01:15
На Волині та Рівненщині на 14% зросла популяція оленя благородного.
Це не випадковість, а результат системної роботи Філія "Поліський лісовий офіс" у напрямку мисливського господарства, - повідомляють лісівники.
Перше, що допомогло тваринам добре пережити зиму, - постійна і достатня підгодівля. У найскладніший період олені були забезпечені кормами, тож увійшли у сезон здоровими та сильними.
Другий важливий напрям, що дає результат, - утримання у напіввільних умовах.
Принцип простий: тварин заселяють у контрольоване середовище, де за ними доглядають, створюючи умови для адаптації та розмноження. У таких середовищах олені дають гарний приплід. Молодняк згодом випускають у вільну природу.
Так популяцію не просто зберігають, а поступово нарощують.
Цього року поповнення знову очікують в угіддях Любешівського та Володимир-Волинського надлісництв.
На відео - олені, які мешкають в угіддях Любешівського надлісництва ДП "Ліси України"".
Це не випадковість, а результат системної роботи Філія "Поліський лісовий офіс" у напрямку мисливського господарства, - повідомляють лісівники.
Перше, що допомогло тваринам добре пережити зиму, - постійна і достатня підгодівля. У найскладніший період олені були забезпечені кормами, тож увійшли у сезон здоровими та сильними.
Другий важливий напрям, що дає результат, - утримання у напіввільних умовах.
Принцип простий: тварин заселяють у контрольоване середовище, де за ними доглядають, створюючи умови для адаптації та розмноження. У таких середовищах олені дають гарний приплід. Молодняк згодом випускають у вільну природу.
Так популяцію не просто зберігають, а поступово нарощують.
Цього року поповнення знову очікують в угіддях Любешівського та Володимир-Волинського надлісництв.
На відео - олені, які мешкають в угіддях Любешівського надлісництва ДП "Ліси України"".
