Батько не дочекався звістки: підтвердили загибель воїна з Волині Олександра Мазеіна

Волинь знову схиляє голови в скорботі. Підтвердили загибель на фронті воїна з Дубівської громади.Про це повідомляють на сторінці громади у фейсбуці."Схилімо голови в скорботі… З липня 2024 року по цей час з тривогою, розпачем, але все ж таки крихітною, але надією рідні чекали, що повернеться додому живим син та брат… на жаль, батько, не дочекався звістки про свого сина, помер від важкої хвороби… наш Герой повертається додому на ЩИТІ… З гірким болем в душі повідомляємо, що наш земляк, житель села Городище, стрілець – помічник гранатометника 2 механізованого відділення 2 механізованого взводу 2 механізованої роти 1 механізованого батальйону військової частини А 4743, рядовий, який рахувався безвісти зниклим, загинув 13 липня 2024 року, поблизу населеного пункту Прогрес Покровського району Донецької області, внаслідок мінометного обстрілу з наступальними штурмовими діями противника, під час виконання обов’язку військової служби при захисті Батьківщини. Як в мирному житті, так і на війні воїн Олександр мав позивний «Білий»", - йдеться у дописі.У зв'язку із сумною подією, у Дубівській громаді відсьогодні оголошується триденна жалоба.Жителів Дубівської громади закликають гідно зустріти живим коридором пошани траурний кортеж з тілом Героя – Олексадра Миколайовича МАЗЕІНА завтра, 30 квітня, о 10.00 год. за маршрутом: село Дубове, село Мислина, село Городище – будинок загиблого Героя (вул. Садова, 14).Поховання та прощання з Героєм відбудеться завтра, 30 квітня, таким чином:10.30 год. – заупокійна літія біля будинку загиблого воїна;По завершенню – чин похорону у храмі Успіння Пресвятої Богородиції с.Городище;Потому – громадська панахида на місцевому кладовищі та чин поховання Воїна - Героя.Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття усім рідним та близьким, усім хто знав, шанував і любив Олександра Мазеніна.