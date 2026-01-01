Волинянка стала чемпіонкою України з вільної боротьби і поїде на чемпіонат Європи
Сьогодні, 22:08
Волинянка Ірина Борисюк стала чемпіонкою України з вільної боротьби U20.
Чемпіонат України з вільної боротьби серед чоловіків та жінок у віковій категорії U20 проходив у Львові 28-29 квітня, - повідомляють у Волинській обласній школі вищої спортивної майстерності.
Спортсменка ВОШВСМ Ірина Борисюк у в/к 65 кг зайняла перше місце!
Змагання були відбірковими. Спортсмени, які зайняли 1 місце Чемпіонату України їдуть на Чемпіонат Європи U20.
"Вітаємо спортсмеку та її тренерів Анатолія Милехина та Ільгара Гасимова!!! Зичимо перемоги та успіхів у подальших стартах", - йдеться у дописі.
Чемпіонат України з вільної боротьби серед чоловіків та жінок у віковій категорії U20 проходив у Львові 28-29 квітня, - повідомляють у Волинській обласній школі вищої спортивної майстерності.
Спортсменка ВОШВСМ Ірина Борисюк у в/к 65 кг зайняла перше місце!
Змагання були відбірковими. Спортсмени, які зайняли 1 місце Чемпіонату України їдуть на Чемпіонат Європи U20.
"Вітаємо спортсмеку та її тренерів Анатолія Милехина та Ільгара Гасимова!!! Зичимо перемоги та успіхів у подальших стартах", - йдеться у дописі.
