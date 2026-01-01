На Донеччині загинув воїн з Волині Володимир Ридчук
Сьогодні, 21:23
Скорботним саваном знову покрилась Камінь-Каширська громада. Страшна звістка про втрату воїна-краянина надійшла 29 квітня.
Про це йдеться у повідомленні на сторінці Камінь-Каширської громади у фейсбуці.
"Тривожні місяці очікування підтвердили загибель ще одного Воїна Світла – уродженця с.Погулянка, жителя с.Велика Глуша Володимира Миколайовича РИДЧУКА, 1994 року народження. Солдат героїчно загинув 31 грудня 2024 р. поблизу населеного пункту Новосілка Волноваського району Донецької області", - йдеться у дописі.
Інформацію про прибуття скорботного кортежу повідомлять додатково.
Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого.
