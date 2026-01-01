На Донеччині загинув воїн з Волині Володимир Ридчук





Про це йдеться у повідомленні на сторінці Камінь-Каширської громади у фейсбуці.



"Тривожні місяці очікування підтвердили загибель ще одного Воїна Світла – уродженця с.Погулянка, жителя с.Велика Глуша Володимира Миколайовича РИДЧУКА, 1994 року народження. Солдат героїчно загинув 31 грудня 2024 р. поблизу населеного пункту Новосілка Волноваського району Донецької області", - йдеться у дописі.



Інформацію про прибуття скорботного кортежу повідомлять додатково.



Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого.

