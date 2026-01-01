Волинські метальники завоювали 9 медалей на Кубку України. ФОТО

Фаїни Мельник та Анатолія Бондарчука.



Збірна Волинської області за підсумками 25–26 квітня повернулася з дев'ятьма нагородами, - пише



Золото і особисті рекорди здобули Євген Королюк у метанні молота серед юнаків U-16 та Марія Оверчук у метанні молота серед дівчат U-18.



Срібло і особистий рекорд виборола Ольга Остапчук у тій самій дисципліні. Чемпіонами без конкурентів стали Олег Потейчук (молот, юніори U-20), Олександра Корольчук (молот, юніорки U-20) та Артем Черкашин (молот, чоловіки U-23).



Срібло у метанні списа серед чоловіків здобув Максим Богдан, бронзові нагороди – Орест Чубко (спис, юніори U-20) та Владислав Копанчук (спис, чоловіки).





У Кам'янці-Подільському відбулися ІІ етап Кубку України з легкої атлетики з метань та всеукраїнські змагання на честь олімпійських чемпіонів

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію