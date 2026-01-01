Ковель першим в Україні завершив проєкт ЄІБ на мільйони євро: як змінився ліцей №12. ФОТО
Сьогодні, 19:57
Ковель першим в Україні презентував завершений проєкт, реалізований за підтримки Європейського інвестиційного банку в межах програми «Енергоефективність громадських будівель в Україні» — термомодернізацію ліцею №12.
З цієї нагоди Ковель приймав представницьку делегацію. До міста завітали віцепрезидент ЄІБ Карл Негаммер, посолка Європейського Союзу в Україні Катаріна Матернова, голова регіонального представництва ЄІБ у країнах Східної Європи Крістіна Мікулова, перша заступниця міністра розвитку громад та територій України Альона Шкрум, постійний представник ПРООН в Україні Ауке Лотсма, а також в.о. начальника Волинської обласної військової адміністрації Роман Романюк.
У ліцеї №12, де навчається понад 1100 учнів, виконано комплексну модернізацію: утеплено фасад, замінено вікна та двері, облаштовано індивідуальний тепловий пункт, встановлено сонячну електростанцію, оновлено інженерні мережі, забезпечено доступність будівлі та впорядковано територію.
ЄІБ підтримує Ковель через вигідні кредитні інструменти. Завдяки цьому в громаді, окрім уже втіленого проєкту, працюють ще над шістьма: завершуються роботи у ліцеї №7 та ЗДО №9, триває модернізація у трьох медичних закладах і адміністративній будівлі. Загалом місто отримало понад 4,6 млн євро на ці цілі.
Міський голова Ігор Чайка зазначив, що для Ковеля це важливий підсумок співпраці з Європейським інвестиційним банком: «Ми вже реалізували перший проєкт і системно рухаємося далі — в освіті, медицині та міській інфраструктурі. Впроваджуємо енергоефективні рішення та створюємо кращі умови для мешканців. Для нас велика честь бути партнерами ЄІБ. Дякуємо за довіру і підтримку, яка дозволяє впроваджувати важливі зміни навіть у складний період. Термомодернізація — це не лише про тепло в приміщенні, а й про відчуття підтримки від наших європейських партнерів».
Очікується, що після оновлення споживання енергії в будівлі зменшиться приблизно вдвічі, що дозволить місту суттєво економити ресурси.
Віцепрезидент ЄІБ Карл Негаммер підкреслив: «Ваша громада була першою, яка подала заявку і першою завершила роботи. Сьогодні цей ліцей — приклад ефективного лідерства та якісного втілення таких ініціатив навіть у складний час. Ковель справді є чемпіоном цієї програми».
Проєкт здійснено за підтримки Європейської комісії, країн Європейського Союзу, зокрема Німеччини, а також у співпраці з ПРООН.
Це історія про зміни, які видно і відчувають — у класах, кабінетах і міському просторі.
Останні новини
Якою буде погода у Луцьку та на Волині 30 квітня
У місті на Волині зросте вартість проїзду в міських автобусах
У Луцьку канадські лікарі оперували військових
