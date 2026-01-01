Ковель першим в Україні завершив проєкт ЄІБ на мільйони євро: як змінився ліцей №12. ФОТО

Ковель першим в Україні презентував завершений проєкт, реалізований за підтримки Європейського інвестиційного банку в межах програми «Енергоефективність громадських будівель в Україні» — термомодернізацію ліцею №12.З цієї нагоди Ковель приймав представницьку делегацію. До міста завітали віцепрезидент ЄІБ, посолка Європейського Союзу в Україні, голова регіонального представництва ЄІБ у країнах Східної Європи, перша заступниця міністра розвитку громад та територій України, постійний представник ПРООН в Україні, а також в.о. начальника Волинської обласної військової адміністраціїУ ліцеї №12, де навчається понад 1100 учнів, виконано комплексну модернізацію: утеплено фасад, замінено вікна та двері, облаштовано індивідуальний тепловий пункт, встановлено сонячну електростанцію, оновлено інженерні мережі, забезпечено доступність будівлі та впорядковано територію.ЄІБ підтримує Ковель через вигідні кредитні інструменти. Завдяки цьому в громаді, окрім уже втіленого проєкту, працюють ще над шістьма: завершуються роботи у ліцеї №7 та ЗДО №9, триває модернізація у трьох медичних закладах і адміністративній будівлі. Загалом місто отримало понад 4,6 млн євро на ці цілі.Міський головазазначив, що для Ковеля це важливий підсумок співпраці з Європейським інвестиційним банком: «Ми вже реалізували перший проєкт і системно рухаємося далі — в освіті, медицині та міській інфраструктурі. Впроваджуємо енергоефективні рішення та створюємо кращі умови для мешканців. Для нас велика честь бути партнерами ЄІБ. Дякуємо за довіру і підтримку, яка дозволяє впроваджувати важливі зміни навіть у складний період. Термомодернізація — це не лише про тепло в приміщенні, а й про відчуття підтримки від наших європейських партнерів».Очікується, що після оновлення споживання енергії в будівлі зменшиться приблизно вдвічі, що дозволить місту суттєво економити ресурси.Віцепрезидент ЄІБ Карл Негаммер підкреслив: «Ваша громада була першою, яка подала заявку і першою завершила роботи. Сьогодні цей ліцей — приклад ефективного лідерства та якісного втілення таких ініціатив навіть у складний час. Ковель справді є чемпіоном цієї програми».Проєкт здійснено за підтримки Європейської комісії, країн Європейського Союзу, зокрема Німеччини, а також у співпраці з ПРООН.Це історія про зміни, які видно і відчувають — у класах, кабінетах і міському просторі.