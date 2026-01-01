У місті на Волині зросте вартість проїзду в міських автобусах
Сьогодні, 19:02
З 1 травня у Ковелі почнуть діяти нові тарифи на проїзд у міських автобусах.
Відповідне рішення ухвалили у середу, 29 квітня, на засіданні виконавчого комітету Ковельської міської ради, пише misto.media.
З наступного місяця вартість проїзду на маршрутах загального користування становитиме 15 гривень для дорослих і студентів професійно-технічних та вищих навчальних закладів, а також 10 гривень для школярів.
Тариф зріс на 5 гривень. У міськраді пояснюють це підвищенням витрат на паливно-мастильні матеріали, запчастини, технічне обслуговування транспорту, а також зростанням мінімальної заробітної плати та інших складових.
До слова, ціни на проїзд по місту не змінювали з липня 2022 року.
Нагадаємо, у Луцьку триває громадське обговорення щодо підняття вартості проїзду у міських автобусах. Долучитись до нього можна до 8 травня.
Відповідне рішення ухвалили у середу, 29 квітня, на засіданні виконавчого комітету Ковельської міської ради, пише misto.media.
З наступного місяця вартість проїзду на маршрутах загального користування становитиме 15 гривень для дорослих і студентів професійно-технічних та вищих навчальних закладів, а також 10 гривень для школярів.
Тариф зріс на 5 гривень. У міськраді пояснюють це підвищенням витрат на паливно-мастильні матеріали, запчастини, технічне обслуговування транспорту, а також зростанням мінімальної заробітної плати та інших складових.
До слова, ціни на проїзд по місту не змінювали з липня 2022 року.
Нагадаємо, у Луцьку триває громадське обговорення щодо підняття вартості проїзду у міських автобусах. Долучитись до нього можна до 8 травня.
