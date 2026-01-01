У Луцьку канадські лікарі оперували військових





Це вже п’ятий приїзд канадських медиків до Луцька, за цей час прооперований 161 пацієнт. Про це 29 квітня повідомили у Волинській обласній клінічній лікарні, пише



Канадські лікарі спільно з волинськими медиками робили нейрохірургічні втручання, реконструкції обличчя та операції на кистях рук. Також відбулося 54 консультації.



"Раніше такі місії проходили у Польщі, але через складну логістику транспортування поранених у 2024 році було прийнято рішення проводити їх в Україні, у Волинській обласній клінічній лікарні", — йдеться у повідомленні.



До Луцька також приїжджають медики з усієї України, щоб навчатися сучасним методам хірургії.



Довідково: Місія реалізується в межах Канадсько-української хірургічно-навчальної програми (CUSAP) за підтримки міжнародних партнерів. Усі витрати — включно з дороговартісними імплантами та матеріалами — покриваються іноземними спонсорами.

