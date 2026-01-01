У Луцьку канадські лікарі оперували військових
Сьогодні, 18:26
Упродовж тижня у Волинській обласній клінічній лікарні працювала команда канадських лікарів. Разом з українськими медиками вони провели 40 операцій для поранених військовослужбовців і цивільних, які травмувалися внаслідок війни.
Це вже п’ятий приїзд канадських медиків до Луцька, за цей час прооперований 161 пацієнт. Про це 29 квітня повідомили у Волинській обласній клінічній лікарні, пише Суспільне.
Канадські лікарі спільно з волинськими медиками робили нейрохірургічні втручання, реконструкції обличчя та операції на кистях рук. Також відбулося 54 консультації.
"Раніше такі місії проходили у Польщі, але через складну логістику транспортування поранених у 2024 році було прийнято рішення проводити їх в Україні, у Волинській обласній клінічній лікарні", — йдеться у повідомленні.
До Луцька також приїжджають медики з усієї України, щоб навчатися сучасним методам хірургії.
Довідково: Місія реалізується в межах Канадсько-української хірургічно-навчальної програми (CUSAP) за підтримки міжнародних партнерів. Усі витрати — включно з дороговартісними імплантами та матеріалами — покриваються іноземними спонсорами.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
