Троє воїнів з Луцької громади - «На щиті»: на війні загинули Андрій Ющик, Петро Гайдай та Віктор Кицун

Додому «На щиті» повернуться лучанин Ющик Андрій Авксентійович (05.04.1981 р.н.), жителі села Одеради Гайдай Петро Петрович (21.03.1986 р.н.) та селища Рокині Кицун Віктор Ярославович (26.12.1979 р.н.).

Про це повідомили у пресслужбі Луцької міської ради.

"Андрій Ющик загинув 16 січня 2025 року в районі населеного пункту Терни Донецької області.

Петро Гайдай загинув 24 листопада 2024 року в районі населеного пункту Новоівановка Курської області російської федерації.

Віктор Кицун загинув 6 лютого 2025 року в районі населеного пункту Черкаська Конопелька Курської області російської федерації.

Щиро співчуваємо родинам військовослужбовців. Розділяємо біль важкої втрати, схиляємо голови у глибокій скорботі", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що про місце, дату та час поховання захисників повідомлять згодом.

Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблих Героїв. Вічна пам'ять!

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Волинь, війна
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Керівника волинського офісу водних ресурсів Євлікова, який привласнював премії працівників, звільнили
Понад 900 тисяч за 3,5 місяця: що задекларував керівник Волинської прокуратури
130м² за державний кошт: колишній заступник голови Волинської ОВА став власником квартири у Струмівці
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Луцьку канадські лікарі оперували військових
Сьогодні, 18:26
Як оптове замовлення пакетів з логотипом економить час і гроші бізнесу
Сьогодні, 17:51
Троє воїнів з Луцької громади - «На щиті»: на війні загинули Андрій Ющик, Петро Гайдай та Віктор Кицун
Сьогодні, 17:24
На Дніпропетровщині від тяжкого поранення помер воїн з Волині Микола Кобрин
Сьогодні, 17:16
Білорусь перестала випускати за кордон росіян призовного віку
Сьогодні, 16:40
Медіа
відео
1/8