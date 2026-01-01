Троє воїнів з Луцької громади - «На щиті»: на війні загинули Андрій Ющик, Петро Гайдай та Віктор Кицун
Сьогодні, 17:24
Додому «На щиті» повернуться лучанин Ющик Андрій Авксентійович (05.04.1981 р.н.), жителі села Одеради Гайдай Петро Петрович (21.03.1986 р.н.) та селища Рокині Кицун Віктор Ярославович (26.12.1979 р.н.).
Про це повідомили у пресслужбі Луцької міської ради.
"Андрій Ющик загинув 16 січня 2025 року в районі населеного пункту Терни Донецької області.
Петро Гайдай загинув 24 листопада 2024 року в районі населеного пункту Новоівановка Курської області російської федерації.
Віктор Кицун загинув 6 лютого 2025 року в районі населеного пункту Черкаська Конопелька Курської області російської федерації.
Щиро співчуваємо родинам військовослужбовців. Розділяємо біль важкої втрати, схиляємо голови у глибокій скорботі", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що про місце, дату та час поховання захисників повідомлять згодом.
Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблих Героїв. Вічна пам'ять!
