Троє воїнів з Луцької громади - «На щиті»: на війні загинули Андрій Ющик, Петро Гайдай та Віктор Кицун

Ющик Андрій Авксентійович (05.04.1981 р.н.), жителі села Одеради Гайдай Петро Петрович (21.03.1986 р.н.) та селища Рокині Кицун Віктор Ярославович (26.12.1979 р.н.).



Про це повідомили у пресслужбі Луцької міської ради.



"Андрій Ющик загинув 16 січня 2025 року в районі населеного пункту Терни Донецької області.



Петро Гайдай загинув 24 листопада 2024 року в районі населеного пункту Новоівановка Курської області російської федерації.



Віктор Кицун загинув 6 лютого 2025 року в районі населеного пункту Черкаська Конопелька Курської області російської федерації.



Щиро співчуваємо родинам військовослужбовців. Розділяємо біль важкої втрати, схиляємо голови у глибокій скорботі", - йдеться в повідомленні.



Зазначається, що про місце, дату та час поховання захисників повідомлять згодом.



Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблих Героїв. Вічна пам'ять!

