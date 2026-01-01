На Дніпропетровщині від тяжкого поранення помер воїн з Волині Микола Кобрин

Під час виконання військової служби, захищаючи територіальну цілісність та незалежність України, 27 квітня 2026 року у Дніпропетровській області від отриманого поранення помер житель села Галузія — солдат, 1990 р.н.Про це повідомили у Прилісненській громаді."Микола проходив службу на посаді гранатометника, виконував бойові завдання поблизу Покровська. Він мужньо виконував свій військовий обов’язок, залишаючись вірним присязі та українському народові до останнього подиху. 26 квітня 2026 року на Донеччині солдата тяжко поранили, на жаль, життя нашого земляка врятувати не змогли.Все своє життя Микола прожив у селі Галузія, навчався у школі. Разом з братами допомагав батькові по господарству, мама померла. У 2014-2016 роках брав участь в антитерористичній операції. У лютому 2022 року долучився до лав ЗСУ, щоб дати відсіч проклятому ворогу. У 2025 році одружився на дружині Ользі.Схиляємо голови у скорботі перед світлою пам’яттю Захисника. Його подвиг назавжди залишиться в історії нашої громади як приклад відваги, честі та самопожертви.Висловлюємо щирі співчуття батькові, братамта, дружиніта всім рідним і близьким Миколи", - йдеться в повідомленні.