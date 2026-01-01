Маніпуляції з тарифами на електроенергію: на Волині оголосили підозру експосадовцю КЕВ

На Волині експосадовця КЕВ підозрюють у збитках на понад 1,2 млн грн через маніпуляції з тарифами на електроенергію.

Про це повідомили у Спеціалізованій прокуратурі у сфері оборони Західного регіону.

За даними слідства, у березні 2021 року тодішній начальник квартирно-експлуатаційного відділу (КЕВ) на Волині уклав із підприємством договір на постачання понад 4,5 млн кВт/год електроенергії загальною вартістю 10 млн грн.

Надалі, у період із серпня по листопад 2021 року, не маючи обґрунтованих і документально підтверджених підстав для зміни ціни на ринку, 44-річний підполковник погодив внесення змін до договору та укладення низки додаткових угод із завищеними тарифами.

Експосадовець не забезпечив належного контролю за обґрунтованістю зміни вартості, що дозволило постачальнику безпідставно підвищити ціну поза межами, визначеними законодавством.

Унаслідок таких дій державі завдано збитків на понад 1,2 млн грн – ці кошти були надмірно сплачені з бюджету під час розрахунків між КЕВ та підприємством.

За процесуального керівництва Волинської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону військовому повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 425 КК України (недбале ставлення до військової служби). За клопотанням прокурорів суд обрав йому запобіжний захід у вигляді особистого зобов’язання.
Досудове розслідування здійснюють слідчі Теруправління ДБР у Львові за оперативного супроводу УСР у Волинській області.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 7 років.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Волинь, електроенергія, тарифи, прокуратура
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Медіа
відео
1/8