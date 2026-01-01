Ями та вибоїни: у Луцьку просять відремонтувати тротуар на бульварі Івана Газюка





Відповідну петицію зареєстрував лучанин Віктор Мазилюк. Станом на 29 квітня вона набрала 8 підписів із необхідних 300, пише



Йдеться про ділянку пішохідної доріжки довжиною близько 100 метрів, яка пролягає вздовж житлових будинків і веде до храму Преподобного Іова Почаївського.



Зі слів автора, тротуар вкритий тріщинами, ямами та вибоїнами, через що під час дощів ділянку частково або повністю затоплює.



«Пішоходи змушені обходити калюжі по газонах, що створює незручності, особливо для людей похилого віку та батьків із дитячими візками», — йдеться у зверненні.



Мешканець району просить:



обстежити стан тротуару;



внести його ремонт до плану благоустрою;



передбачити фінансування та облаштувати якісне покриття з урахуванням потреб маломобільних груп.



Що кажуть у міськраді



Проєктно-кошторисну документацію на капітальний ремонт цієї вулиці розробили ще у 2023 році, зазначили у департаменті житлово-комунального господарства Луцької міськради у відповіді на запит misto.media.



Серед запланованих робіт є і оновлення тротуарів.



Загальна вартість робіт становить понад 51 млн грн. Втім, через обмежене фінансування наразі реалізувати проєкт немає можливості.

Проєктно-кошторисну документацію на капітальний ремонт цієї вулиці розробили ще у 2023 році, зазначили у департаменті житлово-комунального господарства Луцької міськради у відповіді на запит misto.media.Серед запланованих робіт є і оновлення тротуарів.Загальна вартість робіт становить понад 51 млн грн. Втім, через обмежене фінансування наразі реалізувати проєкт немає можливості.

