Полеглі Герої: у Луцьку попрощалися з Валентином Кравцем та Максимом Діковим

Валентина Кравця та Максима Дікова.



Кравець Валентин Миколайович (26.09.1989 р.н.) загинув 7 квітня 2024 року в районі населеного пункту Роздолівка Донецької області.



Діков Максим Олегович (19.09.1985 р.н.) загинув 18 вересня 2024 року поблизу населеного пункту Гірник Донецької області.



Максима Дікова поховали у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гаразджа, а Валентина Кравця – на кладовищі у селі Полонка.



Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблих Героїв. Вічна пам'ять!



Сьогодні, 29 квітня, у кафедральному соборі Святої Трійці у Луцьку відбулося відспівування полеглих на війні військовослужбовців

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію