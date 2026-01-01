Полеглі Герої: у Луцьку попрощалися з Валентином Кравцем та Максимом Діковим

Сьогодні, 29 квітня, у кафедральному соборі Святої Трійці у Луцьку відбулося відспівування полеглих на війні військовослужбовців Валентина Кравця та Максима Дікова.

Кравець Валентин Миколайович (26.09.1989 р.н.) загинув 7 квітня 2024 року в районі населеного пункту Роздолівка Донецької області.

Діков Максим Олегович (19.09.1985 р.н.) загинув 18 вересня 2024 року поблизу населеного пункту Гірник Донецької області.

Максима Дікова поховали у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гаразджа, а Валентина Кравця – на кладовищі у селі Полонка.
Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблих Героїв. Вічна пам'ять!
