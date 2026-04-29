СБУ уразила російську нафтоперекачувальну станцію біля Пермі за 1500 км від України





Про це повідомляє пресцентр СБУ, пише



Станція належить АТ "Транснефть" і є стратегічно важливим хабом магістральної нафтотранспортної системи Росії. Через цю станцію нафта розподіляється у чотирьох напрямках, зокрема - до Пермського НПЗ.



Унаслідок атаки дронів на нафтоперекачувальній станції виникла масштабна пожежа. За попередньою інформацією, горять майже всі резервуари для зберігання нафти.



"СБУ системно зменшує експортний потенціал Росії та підриває її економічну основу, з якої фінансується війна проти України. Ураження нафтологістики створює дефіцит ресурсів для військово-промислового комплексу РФ, порушує ланцюги постачання пального для армії та змушує ворога витрачати значні ресурси на відновлення і захист нафтоінфраструктури", - прокоментував т.в.о. Голови СБУ Євгеній Хмара.



Раніше губернатор Пермського краю визнав атаку на "промисловий майданчик" у Пермському муніципальному окрузі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію