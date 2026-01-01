Пішов з дому та не повернувся: на Волині розшукують 78-річного чоловіка, який зник місяць тому
Сьогодні, 13:09
Поліція розшукує безвісти зниклого 78-річного лучанина.
Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Оперативники Луцького РУП ГУНП у Волинській області встановлюють місцезнаходження зниклого Рогачова Володимира Петровича, 29 серпня 1947 року народження, жителя Луцька.Чоловік 21 березня, близько 13 години, пішов з дому та не повернувся. Де перебуває зараз – невідомо.
Прикмети безвісти зниклого: худорлявої тілобудови, зріст 180 см, волосся сиве, очі світло-карі.Був одягнутий у куртку світло-коричневого кольору, темні спортивні штани, розпароване взуття, червону шапку з чорними полосами.Розшукуваний дезорієнтується в просторі та має проблеми із пам’яттю.
"Просимо громадян, яким відома будь-яка інформація про вказану особу, повідомити за номерами телефонів: 0332-24-22-95, 0993633592, 0979190466 або 102", - зазначають у поліції.
