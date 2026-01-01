У Луцькраді призначили трьох заступників міського голови

Сьогодні, 29 квітня, на пленарному засіданні 92-ї сесії депутати затвердили призначення першого заступника міського голови, заступників міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради та керуючого справами виконавчого комітету.

Про це повідомили у пресслужбі Луцької міської ради.

Першим заступником міського голови стала Ірина Чебелюк.
На посади заступників міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради призначено Володимира Марценюка, Наталію Муравйову та Валентина Хаймика.
Керуючим справами виконавчого комітету міської ради затверджено Юрія Вербича.
Cекретар міської ради Катерина Шкльода подякувала депутатам за підтримку призначення заступників, і висловила сподівання, що вони покращать ефективність роботи.
Теги: Луцька міська рада, заступники
