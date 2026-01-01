Через людську недбалість на Волині полум’я охопило 4 гектари
Сьогодні, 12:07
Учора, 28 квітня, протягом дня рятувальники Волині ліквідували 4 пожежі в екосистемах, спричинені людською недбалістю.
Про це у фейсбуці повідомляє ГУ ДСНС Волині.
Загоряння виникли у Ковельському та Володимирському районах області. Горіли суха трава, очерет та чагарники на загальній площі близько 4 гектарів.
Завдяки оперативним діям рятувальників усі займання вдалося ліквідувати.
Не паліть суху траву та не залишайте вогонь без нагляду.
В області працюють рейдові групи для виявлення осіб, які спалюють суху рослинність — на порушників будуть складені протоколи.
