Через людську недбалість на Волині полум’я охопило 4 гектари

Учора, 28 квітня, протягом дня рятувальники Волині ліквідували 4 пожежі в екосистемах, спричинені людською недбалістю.

Про це у фейсбуці повідомляє ГУ ДСНС Волині.

Загоряння виникли у Ковельському та Володимирському районах області. Горіли суха трава, очерет та чагарники на загальній площі близько 4 гектарів.

Завдяки оперативним діям рятувальників усі займання вдалося ліквідувати.

Не паліть суху траву та не залишайте вогонь без нагляду.

В області працюють рейдові групи для виявлення осіб, які спалюють суху рослинність — на порушників будуть складені протоколи.


Вибір редактора
Керівника волинського офісу водних ресурсів Євлікова, який привласнював премії працівників, звільнили
Понад 900 тисяч за 3,5 місяця: що задекларував керівник Волинської прокуратури
130м² за державний кошт: колишній заступник голови Волинської ОВА став власником квартири у Струмівці
Усі новини на тему "Вибір редактора"
У Луцькраді призначили трьох заступників міського голови
Сьогодні, 12:31
СБУ вполювала зрадника, який прокладав шлях ракетам на Київ
Сьогодні, 12:29
Сьогодні, 12:07
Підтвердили загибель на Харківщині Героя Анатолія Занюка з Волині
Сьогодні, 11:46
На посту «Устилуг» у водія знайшли тайник у підлозі вантажного фургона з цигарками
Сьогодні, 11:25
