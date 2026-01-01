На посту «Устилуг» у водія знайшли тайник у підлозі вантажного фургона з цигарками

Волинські митники спільно з прикордонниками на посту «Устилуг» знайшли тайник у підлозі вантажного фургона. Автомобіль Fiat Ducato, пізніше оцінений експертом у 318 тис. грн, в’їжджав в Україну «зеленим коридором».Про це повідомили у пресслужбі Волинської митниці.Вибором цієї смуги руху водій, мешканець Закарпаття, заявив про відсутність у вантажі чогось, що заборонене, обмежене для ввезення чи підлягає оподаткуванню митними платежами.Однак під час митного огляду у підлозі транспортного засобу виявили спеціально виготовлену нішу. У ній було заховано 268 упаковок (по 10 шт. у кожній) одноразових електронних сигарет Elf Bar. Орієнтовна вартість підакцизного товару – майже 2 млн грн. Крім сигарет, тимчасово вилучено також автомобіль, який використовувався для їхнього приховування. Складено протокол про порушення митних правил за ознаками ч. 1 ст. 483 Митного кодексу України.Дії, спрямовані на переміщення товарів через митний кордон України з приховуванням від митного контролю з використанням спеціально виготовлених сховищ (тайників), - тягнуть за собою накладення штрафу в розмірі від 50 до 100 відсотків вартості безпосередніх предметів порушення митних правил з можливою конфіскацією товару і транспортного засобу, що використовувалися для його приховування (за рішенням суду).Крім протоколу, до правоохоронців скерують повідомлення про протиправне діяння, що містить ознаки злочину. Попередньо його кваліфіковано за статтею 201-4 Кримінального кодексу України.