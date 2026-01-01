У ДБР прокоментували обшуки у ТЦК на Волині





Про це розповіла речниця теруправління Держбюро розслідувань у Львові Софія Лепех-Давидович, пише



З її слів, детективи вилучили документацію, що стосується мобілізованих.



"Наразі тривають слідчі дії, спрямовані на встановлення усіх обставин та перевірку можливих порушень чинного законодавства", — заначила Софія Лепех-Давидович.



У рамках якого кримінального провадження відбулися обшуки, в ДБР наразі не розголошують.



Журналісти звернулися за коментарем до речниці обласного Терцентру комплектування і соцпідтримки Уляни Кравчук. Вона розповіла, що попри обшуки усі ТЦК на Волині продовжують працювати у штатному режимі.



"Зі свого боку, ми відкриті до взаємодії та всебічно сприяємо правоохоронним органам у проведенні розслідування", — сказала речниця.



Зі слів Уляни Кравчук, після проведення слідчих дії, про підозру нікому з посадових осіб ТЦК та СП Волині не повідомляли.





Працівники Державного бюро розслідувань провели обшуки у частині Територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки Волині.Про це розповіла речниця теруправління Держбюро розслідувань у Львові, пише Суспільне З її слів, детективи вилучили документацію, що стосується мобілізованих."Наразі тривають слідчі дії, спрямовані на встановлення усіх обставин та перевірку", — заначила Софія Лепех-Давидович.У рамках якого кримінального провадження відбулися обшуки, в ДБР наразі не розголошують.Журналісти звернулися за коментарем до речниці обласного Терцентру комплектування і соцпідтримки Уляни Кравчук. Вона розповіла, що попри обшуки усі ТЦК на Волині продовжують працювати у штатному режимі."Зі свого боку, ми відкриті до взаємодії та всебічно сприяємо правоохоронним органам у проведенні розслідування", — сказала речниця.Зі слів Уляни Кравчук, після проведення слідчих дії, про підозру нікому з посадових осіб ТЦК та СП Волині не повідомляли.

