У ДБР прокоментували обшуки у ТЦК на Волині

Працівники Державного бюро розслідувань провели обшуки у частині Територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки Волині.

Про це розповіла речниця теруправління Держбюро розслідувань у Львові Софія Лепех-Давидович, пише Суспільне.

З її слів, детективи вилучили документацію, що стосується мобілізованих.

"Наразі тривають слідчі дії, спрямовані на встановлення усіх обставин та перевірку можливих порушень чинного законодавства", — заначила Софія Лепех-Давидович.

У рамках якого кримінального провадження відбулися обшуки, в ДБР наразі не розголошують.

Журналісти звернулися за коментарем до речниці обласного Терцентру комплектування і соцпідтримки Уляни Кравчук. Вона розповіла, що попри обшуки усі ТЦК на Волині продовжують працювати у штатному режимі.

"Зі свого боку, ми відкриті до взаємодії та всебічно сприяємо правоохоронним органам у проведенні розслідування", — сказала речниця.

Зі слів Уляни Кравчук, після проведення слідчих дії, про підозру нікому з посадових осіб ТЦК та СП Волині не повідомляли.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: ДБР, злочин
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Останні новини
На посту «Устилуг» у водія знайшли тайник у підлозі вантажного фургона з цигарками
Сьогодні, 11:25
«Кіт розлив каву»: у monobank стався збій
Сьогодні, 11:02
У ДБР прокоментували обшуки у ТЦК на Волині
Сьогодні, 10:54
Україна експортуватиме зброю, - Зеленський
Сьогодні, 10:43
На Сумщині росіяни атакували житловий сектор
Сьогодні, 10:36
Медіа
відео
1/8