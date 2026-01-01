У ДБР прокоментували обшуки у ТЦК на Волині
Сьогодні, 10:54
Працівники Державного бюро розслідувань провели обшуки у частині Територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки Волині.
Про це розповіла речниця теруправління Держбюро розслідувань у Львові Софія Лепех-Давидович, пише Суспільне.
З її слів, детективи вилучили документацію, що стосується мобілізованих.
"Наразі тривають слідчі дії, спрямовані на встановлення усіх обставин та перевірку можливих порушень чинного законодавства", — заначила Софія Лепех-Давидович.
У рамках якого кримінального провадження відбулися обшуки, в ДБР наразі не розголошують.
Журналісти звернулися за коментарем до речниці обласного Терцентру комплектування і соцпідтримки Уляни Кравчук. Вона розповіла, що попри обшуки усі ТЦК на Волині продовжують працювати у штатному режимі.
"Зі свого боку, ми відкриті до взаємодії та всебічно сприяємо правоохоронним органам у проведенні розслідування", — сказала речниця.
Зі слів Уляни Кравчук, після проведення слідчих дії, про підозру нікому з посадових осіб ТЦК та СП Волині не повідомляли.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
