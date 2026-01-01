На Сумщині росіяни атакували житловий сектор

На Сумщині російські загарбники атакували житловий сектор селища Ямпіль. На щастя, обійшлося без постраждалих.

Про це у телеграмі повідомляє ДСНС.

Виникли пожежі — під час ліквідації фахівці ДСНС виявили під уламками двох песиків. Наразі з ними все добре.

Через загрозу повторних ударів роботи тимчасово зупинялися, і рятувальники відходили в безпечне місце. Попри це, усі осередки горіння ліквідовані.

На місці події також працював офіцер-рятувальник громади.


