На Сумщині росіяни атакували житловий сектор





Про це у телеграмі повідомляє ДСНС.



Виникли пожежі — під час ліквідації фахівці ДСНС виявили під уламками двох песиків. Наразі з ними все добре.



Через загрозу повторних ударів роботи тимчасово зупинялися, і рятувальники відходили в безпечне місце. Попри це, усі осередки горіння ліквідовані.



На місці події також працював офіцер-рятувальник громади.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію