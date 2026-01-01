На Сумщині росіяни атакували житловий сектор
Сьогодні, 10:36
На Сумщині російські загарбники атакували житловий сектор селища Ямпіль. На щастя, обійшлося без постраждалих.
Про це у телеграмі повідомляє ДСНС.
Виникли пожежі — під час ліквідації фахівці ДСНС виявили під уламками двох песиків. Наразі з ними все добре.
Через загрозу повторних ударів роботи тимчасово зупинялися, і рятувальники відходили в безпечне місце. Попри це, усі осередки горіння ліквідовані.
На місці події також працював офіцер-рятувальник громади.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
