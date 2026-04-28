Україна експортуватиме зброю, - Зеленський

Володимир Зеленський провів розширену нараду щодо ключових питань експорту української зброї.



За словами глави держави, експорт «буде реальним» і наразі погодили «всі деталі на рівні наших державних інституцій», пише



«Наразі наша безпекова експертиза та зброя, що була перевірена сучасною війною, цікава всім партнерам, які спроможні забезпечити собі реальний рівень захисту національної державності та життя людей. Ми запропонували партнерам, які допомагають Україні, особливий формат співпраці drone deals – спеціальні угоди щодо виробництва та постачання наших дронів, ракет, снарядів та інших затребуваних видів зброї, бойової техніки, софту, інтеграції з оборонними системами партнерів, а також забезпечення нашої експертизи та потрібного Україні технологічного обміну», - розповів Зеленський.



Президент додав, що нині затвердив напрями такої міждержавної роботи та опрацювання автоматичних дозволів для бізнесу щодо експорту зброї.



Зеленський пояснив, як це буде діяти: на міждержавному рівні на основі принципу взаємності відповідною угодою визначать рамки для безпекової роботи, далі стартує процес на рівні державних інституцій і виробників.



«Українські компанії отримають реальну можливість виходу на ринок країн-партнерів за умови права наших військових узяти необхідний обсяг зброї першими. Профіцит виробничих спроможностей в Україні за деякими видами зброї досягає 50%, і це прямий результат наших державних інвестицій в оборонну промисловість України та нашої співпраці з партнерами», - підкреслив глава держави.



Зеленський доручив МЗС України, розвідкам та СБУ визначити перелік країн, до яких експорт української зброї неможливий із причин їхньої співпраці з Росією.



«РНБО України координуватиме експортні процеси й буде гарантом, що першочергово забезпечуються потреби Сил оборони та безпеки України у зброї, а на експорт відправляється надлишок – те, що виробники можуть зробити понад державне замовлення в Україні. Міністерство оборони України та Генеральний штаб визначатимуть обсяги потреби Сил оборони нашої держави», - уточнив глава держави.



Крім того, урядовці й РНБО мають надати українцям необхідну інформацію щодо деталей процесу експорту зброї.



Останнім часом Україна уклала низку угод із партнерами, зокрема, щодо дронів.

