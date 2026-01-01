«Кіт розлив каву»: у monobank стався збій





Про це у телеграмі повідомив співзасновник банку Олег Гороховський.



Користувачі не можуть переводити кошти та фіксують проблеми у роботі інших функцій додатку банку.



Про причини збою наразі невідомо.



Коментуючи технічний збій, Гороховський написав, що служби банку вже відразу розпочали роботу над відновленням роботи monobank.



«Піднялися. Вибачте, будь ласка - кіт розлив каву на клаву сисадміна», - повідомив іронічно о 10:58 Гороховський.



Сьогодні, 29 квітня, у роботі monobank стався технічний збій.Про це у телеграмі повідомив співзасновник банкуКористувачі не можуть переводити кошти та фіксують проблеми у роботі інших функцій додатку банку.Про причини збою наразі невідомо.Коментуючи технічний збій, Гороховський написав, що служби банку вже відразу розпочали роботу над відновленням роботи monobank.«Піднялися. Вибачте, будь ласка - кіт розлив каву на клаву сисадміна», - повідомив іронічно о 10:58 Гороховський.

