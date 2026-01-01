Підтвердили загибель на Харківщині Героя Анатолія Занюка з Волині

Місцева влада підтвердила загибель на війні мешканця волинського села Пульмо Шацької громадиПро це у фейсбуці повідомила Шацька селищна рада.«І знову чорна звістка… Ще одне ім’я вписане золотими літерами в історію нашої боротьби за незалежність, і ще одна рана залишиться на тілі нашої громади назавжди», - зазначили у громаді.Селищна рада сповістила про загибель військовослужбовця з села Пульмо Занюка Анатолія Михайловича, 24.09.1980 р.н.Анатолій був призваний на військову службу по мобілізації 18 грудня 2023 року. У званні старшого солдата боронив від ворога нашу державу в складі в/ч 9971. Свій останній бій прийняв 24 квітня 2026 року на Харківщині.В Анатолія Занюка залишилися дружина, дві доньки, мама.«Схиляємо голови у глибокій скорботі разом із рідними та близькими. Світла пам'ять про Героя, який віддав життя за Україну, назавжди залишиться у серцях тих, хто його знав і любив. Подвиг Анатолія Занюка – це приклад мужності, любові до рідної землі та незламності українців. Вічна пам'ять, слава і шана нашому Герою-захиснику!» - зазначили у селищній раді.Про день прибуття місії «на щиті» і похорон повідомлять додатково.