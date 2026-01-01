Волинянка відкрила бізнес на пам’ять про загиблого на війні чоловіка

Анна Чуфарова у червні 2025 року відкрила власну справу — суші-кафе.



Її чоловік Анатолій Чуфаров, житель села Новостав, був старшим навідником гранатометного взводу механізованого батальйону. Загинув 1 вересня 2022 року в результаті російського обстрілу в районі села Тернова Харківської області. Воїну було 35 років, пише



Як жінка роповіла, зараз розвиває бізнес, який став для неї не лише джерелом доходу, а й способом триматися і жити.



"Суші… це моє місце сили. Це все дуже швидко сталося і в мене була подруга, яка теж працювала на сушах, і каже: "Я тобі допоможу меню зробити". Я загорілася цим, ми почали шукати приміщення. Стала ФОП і 22 червня у нас було відкриття", — говорить жінка.



Зараз, каже Анна Чуфарова, її робота, наче третя дитина, діти навіть ревнують. Після загибелі чоловіка вона виховує двох дітей — 10-річну дівчинку та 8-річного хлопчика.



"Донька Женя була більш закрита, при ній десь рік часу не можна було про тата говорити, а Марк в школу брав фотографії, казав: "Дивіться — я на тата схожий", — розповідає Анна Чуфарова.



Зі своїм чоловіком Анна Чуфарова познайомилась у 19 років, йому було 24. Він працював будівельником, почали зустрічатися та жити разом.



Анна завагітніла у 2015 році, тоді вже тривала антитерористична операція, Анатолію прийшла повістка. Він пішов на військову службу, народжувала першу дитину жінка сама.



"Його потім відпустили, ми розписалися. В АТО він був в Мар’їнці, тоді ще він не зізнавався, що він там. Рік і два місяці, тоді була демобілізація і він повернувся. Тоді ми завагітніли знову і народили другу дитину, між ними 1,6 роки різниці", — говорить Анна Чуфарова.



Коли розпочалось повномасштабне вторгнення чоловік знову пішов у військо. З липня 2022 року виконував бойові завдання в Харківській області, а вже 1 вересня 2022 року загинув.



"Ми тоді говорили до години четвертої, я була на роботі і сказала, що його наберу пізніше і пів сьомої я його набираю, він вже не абонент. 5 вересня, мені принесли сповіщення про те, що він загинув", — розповідає дружина загиблого.



Анна Чуфарова говорить, що довго оговтувалася після смерті чоловіка. Працювала у перукарні, носила чорну хустину, люди цікавились, чому в траурі, щодня ятрили незагоєну рану, тому й звільнилася.



"Мій кум постійно підтримував, і він мені говорив: "Зрозумій, гроші знецінюються, треба щось починати робити". Я це розуміла, але це було нелегко, бо ці гроші вони ж не щасливі гроші, вони важкі гроші. Це гроші, які мені виплатила держава за загибель чоловіка", — каже жінка.



Бізнес, каже вдова, допоміг вийти з важкого стану та відійти від загибелі чоловіка.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!

