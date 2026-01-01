У бою на Чернігівщині поліг Герой Віктор Гошко із Волині

Пекучий біль і гіркий смуток війни знову торкнувся Іваничівської громади. Надійшла трагічна звістка про загибель краянина – Віктора Гошка.

Про це у фейсбуці повідомила Іваничівська селищна рада.

За офіційною інформацією, 25 квітня 2026 року загинув житель селища Іваничі — Гошко Віктор Петрович, 1995 року народження.

Гошко Віктор Петрович, вірний Військовій присязі на вірність Українському народові, мужньо виконавши військовий обов’язок, віддав своє життя у бою за Україну, її свободу та незалежність поблизу населеного пункту Нові Боровичі Чернігівської області.

Іваничівська селищна рада, виконавчий комітет Іваничівської селищної ради, уся громада в цей гіркий час висловлюють щирі співчуття рідним та близьким з приводу загибелі Гошка Віктора – та розділяють їх горе.

«У скорботі низько схиляємо голови перед світлою пам’яттю Героя. Вічна пам’ять і шана Захиснику України, який до останнього подиху боронив рідну землю…» - йдеться у повідомленні.

Про дату та час прибуття тіла загиблого Героя і чин поховання буде повідомлено додатково.
