У бою на Чернігівщині поліг Герой Віктор Гошко із Волині
Сьогодні, 09:27
Пекучий біль і гіркий смуток війни знову торкнувся Іваничівської громади. Надійшла трагічна звістка про загибель краянина – Віктора Гошка.
Про це у фейсбуці повідомила Іваничівська селищна рада.
За офіційною інформацією, 25 квітня 2026 року загинув житель селища Іваничі — Гошко Віктор Петрович, 1995 року народження.
Гошко Віктор Петрович, вірний Військовій присязі на вірність Українському народові, мужньо виконавши військовий обов’язок, віддав своє життя у бою за Україну, її свободу та незалежність поблизу населеного пункту Нові Боровичі Чернігівської області.
Іваничівська селищна рада, виконавчий комітет Іваничівської селищної ради, уся громада в цей гіркий час висловлюють щирі співчуття рідним та близьким з приводу загибелі Гошка Віктора – та розділяють їх горе.
«У скорботі низько схиляємо голови перед світлою пам’яттю Героя. Вічна пам’ять і шана Захиснику України, який до останнього подиху боронив рідну землю…» - йдеться у повідомленні.
Про дату та час прибуття тіла загиблого Героя і чин поховання буде повідомлено додатково.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
