Дрони атакують Орськ та Перм у Росії

У низці регіонів росії оголошена повітряна небезпека через атаки безпілотників. Під ударом опинилися об’єкти в містах Орськ та Перм.

Про це повідомили місцеві адміністрації, пише Громадське.

Губернатор Пермського краю рф Дмитро Махонін заявив про атаку безпілотника на один із промислових майданчиків у Пермському муніципальному окрузі.

Там провели евакуацію працівників, постраждалих немає. На самому об'єкті сталося займання, на місці працюють оперативні та екстрені служби.

Глава Орська Артем Воробйов заявив про загрозу атак безпілотників на території міста: «Просимо не піддаватися паніці та дотримуватись порядку дій під час атаки безпілотників. Прохання не виходити на вулицю та не підходити до вікон».

В аеропорту Орська запровадили тимчасові обмеження на приймання та випуск повітряних суден.

