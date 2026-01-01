На Волині покарали чоловіка, який підробив непридатність до служби





Про це йдеться у вироку Володимирського міського суду, пишуть



На початку 2024 року Юрій К. домовився із невстановленою особою про виготовлення підроблених документів: тимчасового посвідчення військовозобов'язаного і довідки про визнання непридатним до військової служби.



Наявність таких документів дозволяла перетинати державний кордон під час дії воєнного стану. Уже 21 квітня 2024 року чоловік їхав у Польщу, але прикордонники Волинської митниці вгледіли підробку.



Дії кваліфікували як підроблення офіційних документів і використання таких. На суді обвинувачений пояснив, що з цими військово-обліковими документами, отриманими у ТЦК, неодноразово без жодних зауважень перетинав кордон.



Останній раз їхав із цивільною дружиною і перевозив із собою 20 тисяч євро, призначених на лікування батька. Мовляв, побачивши гроші, митник сказав, що арештує їх, якщо він йому не заплатить. Свої вимоги нібито пояснював тим, що дозволено перевозити через кордон лише 10 тисяч доларів на людину. Під час допиту він повідомив поліцейським про вимагання коштів, однак не мав відповідних доказів.



Працівник митниці натомість вказав, що громадянин перебував у розшуку як особа, яка ухиляється від призову на військову службу. У наданих документах, як зазначив, були ознаки підробки: в електронному реєстрі «Оберіг» відсутня інформація про зняття громадянина з військового обліку.



Дослідивши докази, суд призначив Юрію К. два роки позбавлення волі, які замінив на рік іспитового строку.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію