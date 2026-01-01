У парку Львова у сумці виявили тіло немовляти
Сьогодні, 09:40
Поліцейські встановлюють обставини смерті немовляти у Львові.
Про це повідомили у поліції Львівщини.
Тіло дитини виявили в одному з парків Львова.
28 квітня на спецлінію 102 надійшло повідомлення від львів’янина про виявлення підозрілої сумки у парковій зоні на проспекті Чорновола у Львові.
На місце події негайно виїхала слідчо-оперативна група відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №1, співробітники інших служб поліції Львівщини.
Під час попереднього огляду вмісту сумки поліцейські виявили в ній тіло немовляти, яке було одягнене та загорнуте в ковдру.
Тіло дитини направили на проведення судово-медичної експертизи для встановлення причини смерті.
Проводяться першочергові слідчі дії, встановлюються свідки та очевидці події. Вживаються заходи щодо встановлення особи матері та осіб, причетних до скоєння злочину. Вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань.
Справа перебуває на контролі начальника поліції Львівщини.
Вибір редактора
Останні новини
Водить авто та малює картини: ветеран війни втратив обидві руки на війні та почав нове життя у Луцьку
Сьогодні, 10:05
У парку Львова у сумці виявили тіло немовляти
Сьогодні, 09:40
У бою на Чернігівщині поліг Герой Віктор Гошко із Волині
Сьогодні, 09:27
Дрони атакують Орськ та Перм у Росії
Сьогодні, 09:02