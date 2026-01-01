У Львові з оглядового майданчика Ратуші вистрибнув громадянин Австралії
Сьогодні, 13:38
У Львові 42-річний громадянин Австралії вистрибнув з оглядового майданчика Ратуші й розбився на смерть. На місці він залишив прощальну записку.
Про це пише ZAXID.NET.
Постраждалий помер на місці. У Львівському обласному центрі екстреної медичної допомоги ZAXID.NET повідомили, що чоловік загинув внаслідок падіння з висоти до прибуття медиків швидкої.
У міськраді Львова розповіли, що загиблим виявився 42-річний громадянин Австралії. На вежу він піднявся самостійно. На оглядовому майданчику знайдено прощальну записку. У ній іноземець вибачився за майбутній безлад та закликав нікого не звинувачувати у скоєному.
