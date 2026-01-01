У Луцьку у 12-річної дівчинки стався напад епілепсії: патрульні супроводили її до лікарні
Сьогодні, 14:34
У Луцьку патрульні супроводили дитину, в якої стався раптовий напад епілепсії до лікарні.
Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.
Учора, 28 квітня, інспектори отримали повідомлення від жінки: у її 12-річної доньки стався приступ епілепсії, дитина була непритомна. Вони самостійно прямували до обласної дитячої лікарні та потребували супроводу.
Патрульні Сергій Оксентюк, Артур Айсанов та Ангеліна Лосіна одразу вирушили назустріч автомобілю. Паралельно інспектори зв’язалися з лікарнею, щоб медики були готові прийняти дитину.
Зустрівши авто, інспектори забезпечили супровід до медзакладу. Дівчинку оперативно доправили до приймального відділення та передали медикам.
"Дякуємо колегам за злагоджені дії", - наголошують у патрульній поліції.
Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.
Учора, 28 квітня, інспектори отримали повідомлення від жінки: у її 12-річної доньки стався приступ епілепсії, дитина була непритомна. Вони самостійно прямували до обласної дитячої лікарні та потребували супроводу.
Патрульні Сергій Оксентюк, Артур Айсанов та Ангеліна Лосіна одразу вирушили назустріч автомобілю. Паралельно інспектори зв’язалися з лікарнею, щоб медики були готові прийняти дитину.
Зустрівши авто, інспектори забезпечили супровід до медзакладу. Дівчинку оперативно доправили до приймального відділення та передали медикам.
"Дякуємо колегам за злагоджені дії", - наголошують у патрульній поліції.
У Луцьку у 12-річної дівчинки стався напад епілепсії: патрульні супроводили її до лікарні
Сьогодні, 14:34
