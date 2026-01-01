У Луцьку у 12-річної дівчинки стався напад епілепсії: патрульні супроводили її до лікарні

У Луцьку патрульні супроводили дитину, в якої стався раптовий напад епілепсії до лікарні.Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.Учора, 28 квітня, інспектори отримали повідомлення від жінки: у її 12-річної доньки стався приступ епілепсії, дитина була непритомна. Вони самостійно прямували до обласної дитячої лікарні та потребували супроводу.Патрульнітаодразу вирушили назустріч автомобілю. Паралельно інспектори зв’язалися з лікарнею, щоб медики були готові прийняти дитину.Зустрівши авто, інспектори забезпечили супровід до медзакладу. Дівчинку оперативно доправили до приймального відділення та передали медикам."Дякуємо колегам за злагоджені дії", - наголошують у патрульній поліції.