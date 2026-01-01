На війні загинули троє жителів Луцької громади

Андрія Ющика, Петра Гайдая та Віктора Кицуна.



Про це написала виконувачка обов'язків Луцького міського голови Катерина Шкльода.



"Додому «на щиті» повернуться лучанин Ющик Андрій Авксентійович (05.04.1981 р.н.), жителі села Одеради Гайдай Петро Петрович (21.03.1986 р.н.) та селища Рокині Кицун Віктор Ярославович (26.12.1979 р.н.)", - йдеться у дописі.



Андрій Ющик загинув 16 січня 2025 року в районі населеного пункту Терни Донецької області.



Петро Гайдай загинув 24 листопада 2024 року в районі населеного пункту Новоівановка Курської області російської федерації.



Віктор Кицун загинув 6 лютого 2025 року в районі населеного пункту Черкаська Конопелька Курської області російської федерації.



Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблих Героїв.

Знову сумна звістка надійшла до Луцької громади. Повідомили про загибель трьох воїнів з громади

