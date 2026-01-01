На Волині вакцинуватимуть диких тварин





Про цьогорічну кампанію розповів начальник відділу організації протиепізоотичних заходів ГУ Держпродспоживслужби у Волинській області Сергій Войтюк, - пише



Нині фахівці Держпродспоживслужби у Волинській області очікують на остаточне підтвердження дат із Києва, проте орієнтовно кампанія стартує в середині або другій половині травня.



«Ми отримали листа, що робота проводитиметься у квітні-травні. Квітень завершується, тож розпочнемо вже у травні. Зараз у Києві завершилися тендери, вакцина підготовлена. Очікуємо, що з наступного тижня знатимемо точну дату. Зазвичай кампанію починають зі сходу України і поступово рухаються на захід», — зазначив Сергій Войтюк.



Цьогоріч фахівці планують обробити територію площею 15 030 квадратних кілометрів. Це майже вся область, за виключенням населених пунктів, водойм та прикордонних зон із Білоруссю, де через воєнний стан діють безпекові обмеження.



Через заборону польотів цивільної авіації вакцинацію проводитимуть наземним методом: спеціальні бригади вручну розкладатимуть приманки в лісах та на полях. На кожен квадратний кілометр передбачено 25 доз препарату, а загальна кількість приманок для регіону становить 375 750 одиниць.



«Механізм вакцинації побудований на харчовій привабливості: брикети виготовлені з рибного борошна, що має сильний запах, який відчувають лисиці та вовки. Тварина не може проковтнути приманку цілою, тому змушена її розкушувати. У цей момент блістер усередині лопається, і препарат потрапляє на слизову оболонку рота».



Фахівець також заспокоїв власників домашніх тварин, зазначивши, що вакцина є абсолютно безпечною.



«Домашнім собакам вона не зашкодить. Втім, приманка розрахована на тварину розміром не менше за лисицю. Маленькі гризуни, як от миші, можуть її обгризти, але вони не розкушують блістер, тому не вакцинуються. А великі хижаки швидко знаходять приманку за запахом і споживають її».



Такі заходи проводяться двічі на рік — навесні та восени, що дозволяє тримати епізоотичну ситуацію в області під контролем та мінімізувати ризики поширення сказу серед дикої природи та людей.

У травні на території Волинської області розпочнеться планова пероральна вакцинація диких м'ясоїдних тварин. Це щорічний захід, спрямований на стримування поширення сказу серед мешканців лісів та полів.

