Протести шахтарів на Волині: люди не пускають на роботу нового керівника «Волиньвугілля»

Дмитра Лигача.



Як розповів Роман Юзефович, працівники переконані, що нового гендиректора делегували на Волинь, аби ліквідувати єдину копальню в області, яка видобуває вугілля.



Новопризначений гендиректор відповідно до наказу міністра енергетики, мав би приступити до виконання обов'язків 28 квітня, але гірники, які збираються біля підприємства, не пускають його на роботу.



"Ми не згідні з політикою цієї людини, яка була представлена для нас. Вона не була погоджена, ми висловлюємо йому недовіру", — розповів старший механік дільниці шахти "Бужанська" Сергій Михайлюк.



Зі слів голови профспілки працівників вугільної промисловості територіального комітету Волині Роман Юзефович, із профспілками кандидатуру нового гендиректора не погоджували.



"Шахта "Бужанська" знаходиться в дуже важкій ситуації. Є заборгованість по зарплаті, — говорить Роман Юзефович. — Коли приходить новий керівник, під нього є певна програма. Це може бути фінансування, або нове обладнання, техніка, фінансові допомоги. Даний директор заходить без нічого".



У коментарі Суспільному новопризначений керівник держпідприємства сказав, що за два дні, відколи намагається потрапити на робоче місце, не почув від гірників "конкретних вимог".



"Я не знаю хто це, невідомі особи. Вони кажуть, що ми вас не допустимо, нам треба тут своя людина, — каже Дмитро Лигач. — Тут є колектив, є видобуток, який зараз треба підтримувати, нарощувати і займатися відвантаженням вже видобутого вугілля на держгенерацію і отримувати за це кошти".



Керівник відокремленого підрозділу “Шахта “Бужанська”, де працює 600 людей, Владислав Новіков розповів, що копальню нині затоплює, бо 28 квітня її відімкнули від електромережі. Він переконаний — це пов'язано зі спротивом шахтарів.



Суспільне запитало новопризначеного директора про відсутність електроенергії. З його слів, про відключення світла на шахті йому нічого не відомо.



На робоче місце нового керівника Дмитра Лигача 29 квітня гірники не пустили. На місці події за ситуацією стежили правоохоронці. Як повідомила речниця Нацполіції Волині Ольга Бузулук, правопорушень не фіксували.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!

