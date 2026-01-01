Аварія на Волині: чоловік упав із мотоцикла та зламав хребет

Внаслідокпостраждав мотоцикліст. У важкому стані із переломом хребта він перебуває в медзакладі у Ковелі.Про це повідомляє Відділ комунікації поліції Волинської області.ДТП трапилась 23 травня, поблизу Сомина в Ковельському районі. Водій мотоцикла Yamaha, місцевий мешканець 1995 року народження, не впорався з керуванням та впав з транспортного засобу.У результаті – численні переломи, забої, гематоми, внутрішня кровотеча та інші травми. Чоловіка госпіталізували в реанімацію.Слідчі внесли відомості в ЄРДР за ч.2 ст.286 КК України та встановлюють усі обставини.