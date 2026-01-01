На Волині чоловік викрав з авто понад 35 тисяч гривень та документи
Сьогодні, 10:00
Поліцейські оперативно встановили крадія в Нововолинську.
Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Інцидент трапився 22 травня, увечері.
До поліції звернулась жінка, місцева мешканка 1963 року народження. Громадянка повідомила, що з її автомобіля з сумки невідома особа викрала понад 35 тисяч гривень та долари, а також документи.
Оперативно-розшукові заходи поліцейських дали результат вже в лічені години: крадія встановили.
Це – чоловік 1998 року народження, місцевий. Фігуранта затримали в порядку ст. 208 КПК України.
Слідчі, за процесуального керівництва прокуратури, вже оголосили йому про підозру за ч.4 ст.185 КК України. Санкція – позбавлення волі від 5 до 8 років.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Інцидент трапився 22 травня, увечері.
До поліції звернулась жінка, місцева мешканка 1963 року народження. Громадянка повідомила, що з її автомобіля з сумки невідома особа викрала понад 35 тисяч гривень та долари, а також документи.
Оперативно-розшукові заходи поліцейських дали результат вже в лічені години: крадія встановили.
Це – чоловік 1998 року народження, місцевий. Фігуранта затримали в порядку ст. 208 КПК України.
Слідчі, за процесуального керівництва прокуратури, вже оголосили йому про підозру за ч.4 ст.185 КК України. Санкція – позбавлення волі від 5 до 8 років.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Аварія на Волині: чоловік упав із мотоцикла та зламав хребет
Сьогодні, 10:31
На Волині BMW влетіла у автозаправку
Сьогодні, 10:17
На Волині чоловік викрав з авто понад 35 тисяч гривень та документи
Сьогодні, 10:00
Вечірня аварія у Луцьку: зіткнулися легковик і мотоцикл
Сьогодні, 09:26