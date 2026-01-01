На Волині чоловік викрав з авто понад 35 тисяч гривень та документи

Поліцейські оперативно встановили крадія в Нововолинську.Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.Інцидент трапився 22 травня, увечері.До поліції звернулась жінка, місцева мешканка 1963 року народження. Громадянка повідомила, що з її автомобіля з сумки невідома особа викрала понад 35 тисяч гривень та долари, а також документи.Оперативно-розшукові заходи поліцейських дали результат вже в лічені години: крадія встановили.Це – чоловік 1998 року народження, місцевий. Фігуранта затримали в порядку ст. 208 КПК України.Слідчі, за процесуального керівництва прокуратури, вже оголосили йому про підозру за ч.4 ст.185 КК України. Санкція – позбавлення волі від 5 до 8 років.